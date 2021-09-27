Ülkeden polisiye haberler

İskele'de B.K.(E-39) dün evinde tartıştığı kız arkadaşı K.E.’yi (K-27) darp edip bıçakla yaraladı.

Polis bültenine göre, yürütülen soruşturma kapsamında B.K.’nin (E-39) evinde bulunan üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası emare olarak alınırken, B.K. tutuklandı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde Mayıs 2019-Ağustos 2021 çalışan S.T.’nin (K-61) müşterilerden tahsil ettiği 171 bin 884 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi, söz konusu şahıs tutuklandı.

ARABANIN CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPMAKTAN BİR TUTUKLU

Alayköy’de Atatürk Caddesi’nde park halinde bulunan Türkan Ulaş’a ait salon aracın sol ön camı dün taş ile kırılarak kasti hasara uğratıldıktan sonra, araçtan Türkan Ulaş ve oğluna ait; 3 cep telefonu, bir para cüzdanı, 3 kimlik kartı, bir sürüş ehliyeti, 2 bankamatik kartı ile toplam 320 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen B.P.(E-26) tutuklandı.

AMME FESATCILIĞI (KASTİ HASAR-GELİŞME)

25 Eylül’de, Boğazköy Oray-11 sitesinde, H.H.T.’ye (E-55) ait jeep aracın yakıcı madde dökülerek yakılması olayıyla ilgili ileri soruşturmada, aracı, sigortadan para almak niyetiyle H.H.T.(E-55) ve M.F.’nin (E-60) birlikte yaktıkları tespit edildi.

İki zanlı tutuklandı.

ESENKÖY’DE KANUNSUZ AVLANDI

İkinci İnce Av mevsimi kapsamında dün, av koruma görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.’nün (E-22) Esenköy’de 7 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 18 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün be bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.