Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da polis tarafından dün bir evde yapılan aramada; uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan nakit para bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.K.’nin (E-50) evinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış ucu yanık sarma sigara tespit edildi.

Evde ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 895 Euro ile 940 TL nakit para ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığına inanılan iki adet küçük hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

M.K.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÇALDIĞI EŞYALARI TAHRİP ETMEK İSTEDİ, YANGIN ÇIKARDI

Alayköy’de bir araçtan çaldığı eşyaları tahrip etmek isteyen B.P.’nin yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 2,5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 5 akasya ağacının yanmasına neden olduğu tespit edildi.

Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan Türkan Ulaş’a ait salon aracın camı kırılarak içerisinden şahsi eşyaların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan B.P.’nin (E-26) ileri soruşturmasında, çaldığı eşyaları tahrip etmeye çalıştığı belirlendi.

MARKETTEN ÜRÜN ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Ozanköy’de faaliyet gösteren Erdener markete 22 Eylül tarihinde müşteri olarak giden A.W.D.K.’nin (K-57), marketten toplam değeri 283 TL olan iki kişisel bakım ürününü çaldığı tespit edildi.

A.W.D.K. tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 36 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise kapama saatlerine riayet etmediği tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.