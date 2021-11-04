Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da çalıştığı araba galerisinde kaporta boya tamir ücreti olarak müşterilerden aldığı 24 bin TL tutarındaki parayı çalan A.B.(E-45) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 1 Nisan-1 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANİ ÖLÜM



Bafra’da dün saat 16:00 sıralarında 72 yaşındaki Margagertrud Buchaard (K), deniz sahilinden 15 metre içeride ölü olarak bulundu.Polis açıklamasına göre, cesedi üzerinde yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmayan Buchaard’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.VURDUĞU AV HAYVANLARININ FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN KİŞİYE YASAL İŞLEMAv günü vurduğu av hayvanlarını fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.