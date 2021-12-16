Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda M.D.’nin (E-23) kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile bir hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 17 bin TL ve 30 Euro nakit para ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ö.O.’nun (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Dün 19.00 sıralarında, meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan T.M.G.(K-18) tutuklandı.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Lefkoşa ve İskele polis müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün 21.00 ve 01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve pansiyonlar kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

KUMARHANEYE GİRMESİ BULUNMASI YASAK 24 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise; toplam 246 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 51 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 2 araç sürücüsü tutuklanırken, 8 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde ise; bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan mekanlar kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 110 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.