Ülkeden polisiye haberler

Dipkarpaz’da dün yaşanan olayda 28 yaşındaki bir erkek, kendisine yardım etmediği gerekçesiyle ablasının yüzüne bıçak fırlattı. Bıçağın sağ yanağına saplandığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, A.K. (E-28), Dipkarpaz’da dün 15.00 sıralarında ağıl içerisinde bulunduğu sırada kendisine yardım etmediği gerekçesiyle elindeki sivri uçlu bıçağı, ablası Tuğbe Karakuş’a fırlattı. Bıçağın sağ yanağına saplanması sonucu ağır şekilde yaralanan kadın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EV KİRASI YÜZÜNDEN ARKADAŞINI BIÇAKLADI…

Gazimağusa’da dün sabaha karşı O.B.A. (E-24), ev kirası yüzünden tartıştığı Gbenga Omoduyılemı Ipınmoroti’yi bıçakla karnından yaraladı.

Bültene göre, Ipinmoroti kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, O.B.A. tutuklandı.



ARAÇTAN İNDİRDİĞİ SÜRÜCÜYÜ DÖVDÜMevlevi’de M.K.(E-51) dün gece saat 22.30 sıralarında aracıyla seyir halinde olan Safiqul Islam’ın aracını durdurup, ilgili şahsı aracından indirdikten ciddi şekilde darp etti.Islam’ın çene kemiğinin kırıldığı olayla ilgili şahsın tutuklandığı belirtildi.İÇ ÇAMAŞIRI VE KOZMETİK ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDIÖte yandan Polis Basın Bülteni’ne göre, geçen hafta Erülkü Süpermarket’ten 27,30 TL değerinde iç çamaşırı çalan S.H.(K-46) ve 119 TL değerindeki kozmetik ürünü çalan H.T.(E-50) hakkında soruşturma başlatıldı.