Ülkeden polisiye haberler

Alsancak’ta Paddi Longs isimli işletme kundaklandı. İşletmenin tamamen yanmasına neden olan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 00.10 raddelerinde Alsancak'ta Dumlupınar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Paddi Longs isimli işletmenin, kapalı olduğu bir esnada kasten ve kanunsuz olarak ateşe verilerek kundaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın neticesinde konu işletmenin tamamen yanarak maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen M.P.M.(E-41) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ARAÇ ÇARPTI

Öte yandan, bugün saat 00.30 raddelerinde, Girne’de karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Melih Seleker’e (E-40) araç çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne - Lefkoşa Anayolu 10. Km üzerinde TRK 287 plakalı arasıyla Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritten dikkatsiz şekilde seyreden Menteş Erkekoğlu (E-21), yolu yaya olarak geçmeye çalışan Melih Seleker’e (E-40) çarptı.

Açıklamada, çarpma sonucu ağır yaralanan Melih Seleker’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Araç sürücüsü Menteş Erkekoğlu tutuklandı, soruşturma devam ediyor.