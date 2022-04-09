Ülkeden polisiye haberler

Arapköy’de 6 Nisan’da evinde ölü bulunan Brian Arnold’un (E-70) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

OTEL ODASINDA HIRSIZLIK

Polis basın bültenine göre, dün saat 10.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otel odasında, F.D.’nin (K-40), birlikte kalmakta olduğu arkadaşına ait ceketin cebinden 600 ABD Doları nakit parayı çaldığı tespit edildi. F.D tutuklandı.

LEFKOŞA VE MAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 4 TUTUKLU

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.00 sıralarında yapılan operasyonda S.E.Ç.’nin (E-24) tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

S.E.Ç. tutuklandı.

Gazimağusa’da da dün gece 22.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyon sonucu; M.M.(E-48), İ.K. (E-56) ve B.K.’nin (E-47) tasarruflarında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.