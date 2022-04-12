Ülkeden polisiye haberler

Karaoğlanoğlu’nda 27 gram uyuşturucu bulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, S.B.(E-39) ve H.T.’nin (E-51) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 27 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

VADİLİ’DE YANGIN

Vadili köyünde bulunan çöplükte dün meydana gelen yangın, rüzgarın etksiyle Kemal Uzun’a ait 10 dönümlük buğday ekili tarlaya geçti ve tarla içerisindeki biçilmiş buğdaylar yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma sürüyor.