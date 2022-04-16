Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı mağazadan ürün çalan toplam 4 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 11 Nisan Pazartesi günü Trend Center isimli mağazaya müşteri olarak giden I.K.’nin (K-19)  75 TL değerinde bayan kıyafetini çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

Diğer yandan Potente isimli mağazaya müşteri olarak giden N.C.(K-20), J.Z.K.(K-18) ve I.K.’nin de (K-19) de toplam 178 TL değerinde iki çanta ve yapışkan dövmeyi çaldı tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANİ ÖLÜM

Gazimağusa’da yaşayan  Iyad Kayed Mohammad Alhaj Issa (E-47) ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.
Dün saat  17:30 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 

Gazimağusa'da, ikametgahında yapılan aramada; satışa hazır paketler halinde yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan C.E.(E-22) ile olayla  bağlantısı olduğuna inanılan G.K.(E-38) tutuklandı.

Polis dün yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

YARALAMA

Lefkoşa’da kaldığı yurt odasında arkadaşı Samuel Eromosele Otaigbe’yi bıçakla sırtından yaralayan P.N.M.(E-28) tutuklandı.

Dün saat 14:30 sıralarında yaşanan olay neticesinde Otaigbe Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde kontrol altına alındı.  Soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ MAL TASARRUFU 

Lefkoşa’da tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 3 altın kolye ve 1 altın kolye ucunu satmaya çalıştığı sırada tespit edilen K.T.(E-50) tutuklandı.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GEREKLİ ÖNLEYİCİ TEDBİRİ ALMAKSIZIN ATEŞ YAKMAK 

Lefke’de Küçük Bilgi mevkiinde bulunan bir şahsa ait zeytin bahçesinde  bulunan kuru dalları yetkili makamdan izinli olarak yaktıktan sonra, ateşin tam olarak sönmesi için gerekli önleyici tedbiri almayan ve 5 dönümlük arazide bulunan kuru otlar ile 36 adet zeytin ağacı, damlama sulama lastiklerinin yanmasına sebep olan M.D.H.(E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün saat 13:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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