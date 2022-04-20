Ülkeden polisiye haberler

Türkmenköylü Yıltan Hansa, dün iş yerinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten bülteninde, 59 yaşındaki Hansa’nın doktorundan alınan bilgiye göre ölüm sebebinin “solunum ve dolaşım yetmezliği, diyabet, askleroik kalp rahatsızlığı ve hipertansiyon” olduğu kaydedildi.

UYUŞTURUCU TASARRUFUNDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, isminin baş harfleri Ö.D.(E-58) olan bir kişi, dün uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bahse konu şahsın ikametgahında, 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

ZİMMETİNE PARA GEÇİREN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İskele’de iki kişi, yurt dışında bulunan bir kişinin satın aldığı bir dairenin taksitini, daireyi satın aldığı şirkete ödenmesi için gönderdiği 8 bin 144 Doları zimmetlerine geçirdiği ve sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Daire sahibinin, taksitini M.N.(K-36) aracılığıyla havale ettiği, isminin baş harfleri B.G.E.(E-42) olan şahsın da parayı şirkete yatırmadığı ve sahte bir belge hazırlayıp daire sahibine gönderdiği kaydedildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

AVA KAPALI MEVSİMDE KÖPEK GEZDİREN İKİ KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Güzelyurt Barajı bölgesinde dün, av sezonu olmadığı halde köpek gezdirdiği gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi