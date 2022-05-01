Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da rahatsızlanarak hastaneye götürülen P.J.E.’nin (E-56) uyuşturucu madde kullandığından şüphe edilmesi üzerine evinde yapılan aramada, 300 miligram uyuşturucu ve uyuşturucu kalıntısı tespit edilen kaşık, pipo, enjektör ve naylon parçası bulundu.

Bahse konu şahıs hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

VADİLİ VE DAĞYOLU’NDA YANGIN

Vadili’de dün 2 ayrı bölgede, muhtemelen şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu iki ayrı yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve köy halkının yardımlarıyla söndürüldü. Yangın sonucu, 20 dönümlük alnadaki kuru otlar, 67 dönümlük alandaki biçilmemiş arpa, 20 adet akasya, 3 adet badem, 10 adet zeytin, 17 adet nar, 3 adet incir, 1 adet erik, 10 adet harnup ve 10 adet zakkum ağacıyla 70 adet rulo balya, su hortumları ve damlama lastikleri yanarak zarar gördü.

Dağyolu köyünde Rıfat Güzoğlu’na ait buğday tarlasında meydana gelen yangın sonucu, 2.5 dönümlük alandaki biçilmemiş buğday ve tarlanın güney kısmında bulunan 15 adet harnup fidanıyla su burusu yanarak zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.