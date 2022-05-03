Ülkeden polisiye haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

02.05.2022 tarihinde saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ercüment SALDIRAY (E-52) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KAVGA VE VAHİM ZARAR

02.05.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralaprında, Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu U.G.(E-36), B.K.(E-36), H.M.(E-34) ve Y.Ö.(E-34) bir taraf olup, diğer taraf olan H.M.(E-28), O.K.(E-20), D.R.(E-28) ve B.K.(E-25) ile kavga ettikleri bir sırada, almış oldukları darbeden dolayı Y.Ö.(E-34) ve B.K.(E-36)’nin dişleri, B.K.(E-25)’nin ise ayak parmağı kırılarak vahim zarara uğratılmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS(GELİŞME)

30.04.2022 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen John IDEMUDIA (E-27), 02.05.2022 tarihinde Lefkoşa’da bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

02.05.2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Sezai KAYA(E-35) yönetimindeki LB 291 plakalı araç ile 279 mlgr alkollü içki tesiri altında, batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada karşıya geçmek için yolun güney kısmında yaya olarak beklemekte olan Hasan KAYA(E-21) ve Nihat KAYA(E-24)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Hasan KAYA ve Nihat KAYA kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, her iki şahıs da sağ ayak kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. LB 291 plakalı araç sürücüsü Sezai KAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.