Ülkeden polisiye haberler

Lapta’da yaşamını yitiren 75 yaşındaki Sezgin Çömez’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül’de kaldığı ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, hayatını kaybeden Çömez’in otopsisi yapıldı. Çömez’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.

-Girne’de hırsızlık… 1 kişi tutuklandı

Girne’de E.Ş.(E-24), dün polise giderek, aynı gün saat 04.15 sıralarında, kullanımındaki ticari araçta yolcu olarak bulunan kimliği meçhul bir şahsın kendisini bıçakla tehdit ettikten sonra araçta muhafaza edilen 11 bin 500 TL nakit parayı çaldığı yönünde şikayette bulundu.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, E.Ş.’nin (E-24), polise yalan ifade vererek, amme fesatçılığı yaptığı tespit edildi.

E.Ş’nin, araçta bulunan işverenine ait söz konusu parayı çaldıktan sonra, kumar oynayarak, harcadığı belirlendi. E.Ş tutuklandı.

-Çatalköy’de darp… 2 kişi tutuklandı

Çatalköy’de Yeşil Sokak üzerinde dün saat 10.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu Y.S.A.(E-44) ve S.A.(E-72), Gazi Karaca’yı ciddi şekilde darp ederek, kaburga, elmacık, burun ve çene kemiklerinin kırılmasına sebep oldu.

Gazi Karaca, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Göğüs Hastalıkları servisinde müşahede altına alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Hırsızlık suçundan poliste tutuklu bulunan A.T.Ş.’nin (E-21) eşyalarında dün polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.