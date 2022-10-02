Ülkeden polisiye haberler

Tatlısu sakini 57 yaşındaki Paul David Freeland, dün, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 10:00 sıralarında, Tatlısu’da sakin Paul David Freeland (E-57), kalmakta olduğu site içerisinde eşya taşıdığı sırada aniden rahatsızlanarak yere düştü. Freeland, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Gazimağusa’da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Gazimağusa’da, sabahın ilk saatlerinde, iki kişi arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada bir kişi bıçakla karın kısmından yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün, saat 01.00 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.Ç. (E-22) bir taraf, H.M.K. (E-22) diğer taraf olup kavga ettikten sonra, Ö.Ç. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, H.M.K.’yi karın kısmından yaraladı. Söz konusu şahıslar tutuklandı. H.M.K. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste müşahede altına alındı.

-100 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosu çalınması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Öte yandan dün, saat 13.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde, yol kenarında bulunan bir şahsa ait etrafı teller ile çevrili arazi içerisinde muhafaza edilen 100 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T. (E-41), H.T (E-30), M.T. (K-36) ve C.T. (K-25) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

-İki kilo 935 gram zeytin çalınması olayında bir kadın aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Polis, dün, saat 15.00 sıralarında, Turnalar-Yarköy Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, yol kenarında bulunan bir şahsa ait arazi içerisindeki zeytin ağacından, toplam 2 kilo 935 gram ağırlığındaki zeytinin dalından koparılarak çalındığını bildirdi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak 56 yaşındaki kadın G.A., tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.