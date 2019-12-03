Ülkeden Polisiye haberler

Gönyeli’de iki kişi Süheyla Argüden’i kaçırıp, başına silah dayayarak ölümle tehdit etti. Polis söz konusu şahısları arıyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 20.00’de Lavanta Sokak üzerinde, kimliği meçhul iki erkek şahıs, aracının yanında duran Süheyla Argüden’i zorla aracına bindirip ellerini ve ayaklarını bağlayıp kaçırarak boş bir araziye götürdü.



Süheyla Argüden’in tasarrufunda bulunan ruhsatlı tabancasını kafasına dayayıp kuyumcu dükkanının anahtarını vermemesi halinde öldürmekle tehdit eden şahıslar cüzdanında bulunan bin TL ve 100 Euro parayı alıp olay mahallinden kaçtılar.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Mormenekşe’de, H.H.’nin (K-37) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.