Ülkeden polisiye haberler

Avtepe’de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Cefar Şanlı’nın (E-70) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Şanlı’nın otopsisinde ölüm sebebinin mevcut aterosklerotik kalp hastalığı ve geçirilmiş olduğu kalp krizi sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA İHMALKARLIK YANGIN ÇIKARDI

Gazimağusa’da sakin İ.K. (E-40), evin avlusu içerisindeki kuru otları yetkili makamdan izinsiz yaktığı sırada rüzgarın etiksiyle ateşin kontrolden çıkması sonucu Hüseyin Gazi’ye ait bir buçuk dönüm ekili arpanın yanmasına sebep oldu.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINLARA SEBEP OLDU

Şiddetli rüzgar bugün sabaha karşı Yeşilırmak, Yeniceköy ve Nergisli’de yangına sebep oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların meydana getirdiği yangınlarda, 20 dönüm arazi, ağaçlar, sulama borusu, çeşitli eşyalar ve balyalar yandı. Yangında bir de köpek telef oldu.

Yeşilırmak’ta şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlardan dolayı köy içerisinde 2 farklı noktada yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönümlük arazi içersindeki makilik alan, 10 metre uzunluğundaki sulama borusu ve iki meyve ağacı yandı.

Yeniceköy’de de, Yusuf Canbaz’a ait bir dönümlük arazi içersinde bulunan kuru otlar, hurda halinde bulunan üç adet araç ve bu araçların birinin içerisinde bulunan yarış araçlarına ait muhtelif kapı, koltuk, rims ve aksesuarlar yandı. Arazi içersinde demir kafes içerisinde beslediği 1 adet köpek ise yanarak telef oldu.

Nergisli’de ise ağıllar bölgesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu; Osman Kadı’ya ait 6 adet rulo balya, Gürtan Toygar’a ait plastik sulama hortumları ve 1 adet zeytin ağacı yandı.

Soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

23 - 24 Mayıs tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 35 kişinin gece saat 00.01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 2 iş yerinin kapama saatine riayet etmeyerek açık bulundurulduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

GİRNE’DE TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Girne’de önceki gece Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Mertcan Lazoğlu (E-24), yönetimindeki MA 017 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada, dikkatsizce dönüş yaptı ve o esnada karşı istikametten gelen Bayram Hizmetçi (E-32) yönetimindeki NE 315 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram Hizmetçi, “dalak yaralanması” nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. MA 017 plakalı araç sürücüsü Mertcan Lazoğlu ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.