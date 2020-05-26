Ülkeden polisiye haberler

Son haftalarda artan yangınlarla büyük hasarların meydana geldiği ülkede dün izinsiz ateş yakan bir kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.

Ağıllar-Çınarlı toprak dağ yolunda dün akşam küçükbaş hayvan ağılının avlusunda temizlik yapmak için karton ve dal parçalarını yetkili makamdan izinsiz yaktığı tespit edilen O.T. (E-41) hakkında yasal işlem başlatıldı.

3 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, 25-26 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 3 kişinin gece saat 00.01’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA’DA KAVGA, 1 YARALI VAR VE TUTUKLULAR VAR

Lefkoşa’da dün saat 19.30 sıralarında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı.

R.C. (E-30), B.H. (E-26) ve D.P. (E-28) alkolün etkisiyle, A.Ş. (E-48) ve Z.K. (K-35) ile kavga etti. Olayda A.Ş.’nin burnu kırılırken, kavgaya karışanların tümü tutuklandı.

OZANKÖY’DE BİR İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN KLİMA ÜNİTELERİ ÇALINDI… 2 TUTUKLU VAR…

Ozanköy’de dün akşam bir iş yerinin önündeki klima ünitelerini çalan iki kişi tutuklandı.

“Mr. Pipe” isimli iş yerinin önündeki çeşitli markalardaki 11’er adet dış ve iç klima ünitesini çalıp tutuklananların C.Z.A. (E-42) ve A.M.İ (E-21) olduğunu açıklandı.

ELSİZ’İN ÖLÜM SEBEBİ “KALP YETMEZLİĞİ

Lefkoşa’da evinde rahatsızlanan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Kadriye Elsiz’in (K-78) ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

MURATAĞA’DA KISA DEVRE YAPAN JENERATÖR YANGINA NEDEN OLDU

Muratağa köyü şehitler mezarlığı civarında dün akşamüzeri su kuyusuna bağlı jeneratörün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında jeneratör, su hortumu ve 30 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.