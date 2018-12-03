Uluçay: "Gereken değişikliklerin hızlandırılması için çalışacağız"

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 3 Aralık Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla Engelliler Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti.



Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Cumhuriyet Meclisi’nde saat 13:00’de gerçekleştirilen kabulde Uluçay’a sorunları ve taleplerini içeren bir dosya sundu ve sorunları ve taleplerini milletvekillerinin bilgisine getirmesini istedi.

Konuşmasında, Federasyon’la ilgili bilgiler veren ve federasyona bağlı dernekleri sıralayan Yücetürk, sorunlarının çözümü için Uluçay’dan destek istedi.

Yücetürk, 2010 yılında meclisten geçen Engelliler Yasası’yla ilgili tüzüklerin de geçirilmesi konusunda Meclis başkanı Uluçay’dan yardım istedi ve bir engelli dairesi kurulması gerektiğini söyledi.

Engellilerin yaşadığı istihdam sıkıntısını da aktaran Yücetürk, istihdam bekleyen 653 engelli olduğunu, en azından 50-60 kişinin ilk etapta işe alınmasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Yücetürk Özel Eğitim Yasası çalışması olduğunu da kaydederek bu konuda gerekli olduğunu söylediği tüzüğün erken zamanda bakanlar kurulundan geçmesi için de yardım istedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve yöneticiler olarak ülkenin her alanda gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti. Engelli vatandaşların engellerinin ortadan kaldırılması için daha fazla çalışmaları gerektiğini söyleyen Uluçay, el ele sorunların üstesinden gelebileceklerini kaydetti.

Uluçay, engellilerle ilgili devlette istihdam yapılabilecek noktaya gelindiğini de belirterek, 2019 yılında bu istihdamın gerçekleştirilmesi için meclis olarak hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Uluçay, Milli Eğitim yasasında yapılması gereken değişikliğin hızlandırılması için de gerekeni yapacaklarını söyledi