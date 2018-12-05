ULuçay, Kamu-İş heyeti ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kamu-İş Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kısa bir süre önce yeni yönetim kurulunu belirlediklerini dile getirerek, “Yeni yönetim kurulumuzla birlikte size nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını temenni ederek, Kamu-İş’in her zaman ülke ihtiyaçları doğrultusunda çalıştığını ve bundan sonra da, her alanda verimli ve rasyonel adımlar atacağına inandığını söyledi.

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