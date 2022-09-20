Uluslararası Barış Günü nedeniyle ara bölgede etkinlikler

"Irkçılığı durdur. Barış inşa et" temalı 21 Eylül Uluslararası Barış Günü nedeniyle Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C), The Home Cafe ve Peace Players Cyprus yarın etkinlikler düzenleyecek.

H4C’den verilen bilgiye göre, etkinlikte, Kıbrıs’ta barışın inşası ve toplumlararası teması artırmak için eğitim, sanat, spor ve yemek faaliyetleri yer alacak.

Barış Günü vesilesiyle yarın 17:30 ile 18:30 arasında, adadaki tarihi ve kültürel binaları konu alan “Kıbrıs Duvarsız bir Sınıf” kitabının tanıtımı yapılacak, 18:45 ile 20:00 arasında da ara bölgede Ledra Palace civarında gezi düzenlenecek. Bu iki etkinlik için kayıt yaptırılması gerekiyor (https://fb.me/e/1Efe0flwX).

Ara bölgedeki Dayanışma Evi bölgesinde 20:00-23:00 arasında da Radio Pangea ve DJ Annie sahne alacak ardından PeacePlayers Cyprus ekibiyle basketbol aktiviteleri yer alacak. Bunlar için kayıt yaptırılması gerekmiyor.

Ayrıntılı bilgi için www.ahdr.info ve www.home4cooperation.info web sayfalarını ziyaret edin.