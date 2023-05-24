“Un Üretiminde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler” kongresi Girne’de gerçekleştirildi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun düzenlediği “Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler” konulu 17. Uluslararası kongre dün Girne’de gerçekleşti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan’ın konuşmasıyla başlayan etkinlikte sırasıyla etkinliğin ana sponsoru Erkport Lojistik Firması Direktörü Tolga Emrah Gezgin, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz konuştu.

Kongre, “Türkiye Ekonomisi, Türkiye'nin Buğday Piyasası ve Geleceğe Dönük Beklentiler, Tahıl Piyasalarında Taşımacılık, Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler, Global Tarımsal Ürün Piyasaları ve Yeni Ticaret Dinamikleri, Doğal Afetlerin Tarım ve Gıda Sistemine Etkisi” temasında gerçekleşti.

- Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin un ve un ürünleri ihracatında dünyada lider konumda olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Bakan Oğuz üretimin önemine vurgu yaparak, ‘’İç üretimde yeteri kadar üretemezseniz ithalat yaptığınız zaman da o ithalattaki ithal ettiğiniz ülkelerden kaynaklı sorunlar tıpkı Rusya ve Ukrayna savaşında olduğu gibi sizi doğrudan etkileyecektir. Bu durumda ithal ettiğiniz ürün iç piyasaya etki edecektir’’ dedi.

Bakan Oğuz sektörlerinin büyümesi için üreticileri teşviklendirmenin ve üretimin devamlılığını sağlamanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin kendi önlemlerini alan büyük bir ülke olduğunu hatırlatan Bakan Oğuz, gerek üretim teşviği gerekse pazarlama anlamında Türkiye'nin çok ileride olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çalışmaları değerlendirdiği konuşmasında Covid’den sonra üretimi ve üreticiyi teşviklendirme anlamında çalışmaları attırdıklarını, bu sayede sektörel anlamda arz talep dengesi yaratıldığına vurgu yaptı.

Bakan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti;

‘’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ana sorunlardan birisi de arpadır. Kuraklığın etkisiyle arpayı ithal etmek zorunda kalıyoruz. Covid döneminde de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Tarım Bakanı bizlere bu noktada çok yardımcı olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet olduğu için bu tip konularda her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne el uzatmıştır. Tahıl ürünlerinde ve iç piyasada fiyatın üzerine bir fiyat olduğu zaman bu sektörü direk olarak etkiliyor. Özellikle kuraklık konusu, dünyayı ve üretimi tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Ürün modellerinde ve çeşitlerinde özellikle kuraklığa dayanan ürünler tercih edilmeli ve buna bağlı olarak da tohumculuk sektörünün ve sanayisinin gelişmesi gerekmektedir. Bizler de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Unutulmamalıdır ki üretimin olmadığı yerde hiçbirimiz var olamayız. Üretimde devamlılık şarttır. Sektöre tarladan sofraya gelene kadar bir bütünlük içerisinde bakmak gerekiyor. Pazarlama, girdi ve alım gücü maliyetleri önemlidir. Covid döneminde de çok ciddi sorunlar yaşadık. Dolayısı ile dünyada nasıl bir felaketle karşılaşacağımızı bilemiyoruz, ancak bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her koşula kendimizi hazır tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üretimin devamlılığı konusunda elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız.’’

Bakan Oğuz konuşmada etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’na teşekkür etti.