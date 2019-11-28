Unitecyprusnow, Berlin görüşmesini değerlendirdi

Unitecyprusnow, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nden, Güvenlik Konseyi’nden, sivil toplumdan ve özellikle kadınlardan barış sürecine tam ve etkin katılım beklediklerini kaydetti.

Üçlü görüşmeyle ilgili açıklama yapan Unitecyprusnow, BM parametreleri, geçmiş yakınlaşmalardan sapmalar ve Guterres çerçevesiyle ilgili tartışmalara Berlin’de nokta konduğunu ancak bunun müzakerelerin yakında yeniden başlayacağı anlamına gelmediğine işaret etti.

Unitecyprusnow tarafından yapılan yazılı açıklama özetle şöyle:

“Belli ki gayrı-resmi 5’li toplantı ve referans kavramlarının sonuçlandırılması için garantörler de dahil tüm tarafların hazır olması beklenecektir. Bu, statükonun bekçilerine ve bölünmüş bir Kıbrıs isteyenlere, süreci yeniden raydan çıkarmak için ihtiyaçları olan zamanı vermektedir.

Müzakerelerin başarılı olması için ortamın hazırlanması gerekmektedir. BM Genel Sekreteri’nden, liderlere, BM Güvenlik Konseyi’nin taraflara yapmış olduğu ‘Yakınlaşmalarla ve gelecek süreçle ilgili bilgilendirme yapmaları, daha yapıcı ve uyumlu mesajlar vermeleri, ve sürece zarar veren eylem ve söylemlerden kaçınarak toplumları çözüme hazırlamaları’ çağrısı ile ilgili sorumluluk yüklemesini bekliyoruz.

Eğer Genel Sekreter’in birçok kez tekrarladığı gibi bu sefer gerçekten durum farklı ise, taraflar söyledikleri gibi “iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona ulaşmak”, “statükonun sürdürülebilir olmadığı” ve “çözümün her iki toplumun esenliği açısından büyük önemi olduğu” konusunda samimi olduklarını göstermelidirler.

Bu sefer durum gerçekten farklı ise, bunu yapmayan taraf sorumlu tutulmalıdır.”