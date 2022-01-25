Usluer için Meclis'te tören düzenlenecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski İskele Milletvekili Alirıza Usluer, hayatını kaybetti.
Eski milletvekili Usluer için yarın 10.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek; ardından İskele’de yapılacak cenaze töreniyle defnedilecek.
72 yaşındaki Alirıza Usluer’in rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olduğu öğrenildi.
Usluer, evli ve iki çocuk babasıydı.
CUMHURBAŞKANI TATAR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Usluer’in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Uzun yıllar ülkemize Polis ve Ulusal Birlik Partisi İlçe Başkanı ve İskele Milletvekili olarak hizmet etmiş çok değerli Alirıza Usluer kardeşimizin hakkın rahmetine kavuştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.