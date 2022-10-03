Üstel: “Hizmet seferberliğini başlatacağız”

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak hedeflerinin ülkede var olan sorunlara çözüm üretmek, halkın refah ve mutluluğunu artıracak adımlar atmak olduğunu kaydetti.

Hükümetlerinin ülkede yıllardır kangrenleşmiş olan sorunların üzerine giderek, bunlara çözümler üretme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Üstel, ülkenin, insanların menfaati her neyi gerektiriyorsa, Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel yeni yasama döneminin başlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı ve yeni yasama döneminin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da kökleşip gelişmesi için yılmadan çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Üstel, şunları ifade etti:

“Dünyada da etkisinin artık çok açık bir şekilde hissedildiği küresel finansal ve ekonomik bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin etkilerinin ülkemizde en asgari düzeyde hissedilmesi için hükümetimiz ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Halkın alım gücünün korunması ve ülke ekonomisinin gelişmesi konusunda hükümetimiz adımlar atmaya devam edecektir. Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizin her alanda zor bir dönemden geçtiğinin bilinci ile hareket ediyoruz. Politikalarımızı bu bilinçle üretiyoruz. Ülkemizin mukayeseli avantajlarını öne çıkararak küresel bir krizin yaşandığı bu dönemde ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin devam etmesini ve ekonominin büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Zaman aslında toplumsal seferberlik, birlik ve beraberlik zamanıdır”.

Anavatan Türkiye’nin yardım ve destekleri ile birlik ve beraberliklerini koruyarak ülkeyi ekonomik olarak çok daha iyi bir yerlere getirebileceklerini belirten Üstel, “Önümüzdeki dönemde yapısal sorunların aşılmasından başlayarak, ekonominin büyümesinin önündeki tüm engelleri kaldıracak düzenlemelere imza atacağız. Yapacaklarımızla, ‘Böyle gelmiş, böyle gider' inanç ve anlayışını kökten değiştireceğiz. Ülkemizde insanımızın yaşam seviyesini ve kalitesini daha yukarılara çekecek bir sürecin başlaması için hükümetimiz üzerine düşeni yapacaktır. Bu kapsamda kamuda verimliliğin artırılması noktasında gerekli tedbirler alınacaktır” dedi.

-“Hizmet seferberliğini başlatacağız”

Ülke genelinde var olan alt yapı eksikliklerini gidermek gerektiğinin bilinci ile Anavatan Türkiye ile yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Üstel, yeni yasama yılının başlaması ile birlikte hizmet seferberliğini başlatacaklarını vurguladı.

Üstel, halkına en iyi hizmeti veren bir yapı kurmak için adımlar atacaklarını, kendileri için esas olanın en başta Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu olduğunu dile getirdi ve “Buna paralel olarak KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere taşınması mücadelesinde devletin tüm kurum ve kuruluşları ile buna hazır hale gelmesidir” dedi.

Kıbrıs konusunda Türkiye ile birlikte yürütülen KKTC’nin uluslararası alanda egemen bir devlet olarak yerini alması yönündeki çalışmalarda hükümet olarak üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapacaklarını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu ada üzerinde hiçbir zaman azınlık olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

-“Kurum ve kuruluşları ile güçlü, ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya sahip KKTC…”

Üstel, kurum ve kuruluşları ile güçlü, ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya sahip KKTC’nin Kıbrıs Türkü için en büyük güvence olduğunun altını çizdi ve şunları kaydetti:

“Biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Biz bu yolda mücadele ederken, maalesef siyasi olarak muhalefetin ülkenin gelişimi noktasında bu denli ayak diremesi son derece üzücüdür. Göreve başladığım andan itibaren, tüm zorluklara rağmen, ülkemiz için en iyisini yapmaya çalıştık. Yaz tatili boyunca, milletvekili arkadaşlarım hiç ara vermediler. Komitelerde, ülkemizin önünü açacak ve yaşamı kolaylaştıracak yasalar için çalıştılar. Yeni dönemde, daha uzun ve daha sıkı çalışarak, özellikle ekonomik anlamda ülkeyi rahatlatacak adımlar atacağız. Son dönemlerde muhalefet ülkenin önünün açılması noktasından ziyade, Anavatan Türkiye ile KKTC’nin arasını açacak eylem ve söylemleri ön plana çıkarıyor. Oysa, hem ülkemizin birlik ve bütünlüğünü öne çıkarma, hem de Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde dünyaya daha güçlü bir mesaj verme şansımız var. Birlikte çalışarak, daha güçlü ve emin adımları birlikte atarak KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması mücadelesinde yol alabiliriz. Bölgesel ve küresel gelişmeler bizlere bir anavatanımız olmasının önemini anlatıyor. Biz ise, içeride sürekli kavga eden bir görüntü sergiliyoruz. İktidara düşen görevler olduğu gibi, muhalefete de düşen görevler vardır. Ben bu vesile ile, ülkenin başbakanı olarak bir kez daha birlik ve işbirliği çağrısı yapıyorum”.