Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası 37. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Üstel, “İnsanlık dışı ambargolara rağmen üretmekten asla vazgeçmedik” dedi ve hükümet olarak üreticilerin her zaman yanında ve destek olduklarını vurguladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası 37. Olağan Genel Kurulu’na katılan ve konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ülke adına önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, maruz kaldığı insanlık dışı ambargolara, bir çok sıkıntıya rağmen üretimden ve üretmekten asla vazgeçmedi. Hükümet olarak bizler yaşanılan bu zorlu süreçlerde elinizden gelen tüm katkıyı sağlayarak üreticilerimizin her zaman yanında ve destek olduk. Sanayi Odası da bizlerle birlikte üretimi destekleyen, gelişmesi ve dünya standartlarına ulaşabilmesi adına 46 yıldır Kıbrıs Türk Sanayicisine, ülkemizin kendi ayakları üzerinde durma mücadelesine katkı sağlayan öz kurumlarımızın başında gelmektedir.”

Hükümetin, sanayicinin gelişmesini, büyümesini ve güçlenmesini istediğine vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, “Hükümet olarak elimizden gelen tüm çabayı ve tüm imkanlarımızı üreticimizden yana kullanıyoruz” dedi.

-“İstikrarlı hükümetler şarttır”

Sanayinin gelişmesi için ekonominde gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, “Yıllardır hükümetlerde yaşanan istikrarsızlık iş insanlarının da sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Biz bu durumun farkındayız ve sürekli istikrar çağrısı yapıyoruz. Üretmek için istikrar lazımdır. Düzenli üretim ile ekonomi ve sanayi gelişebilir, bunun için de hükümetlerin istikrarlı olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Genel kurulun sanayicilere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başbakan Ünal Üstel, “Yeni dönemde de Sanayi Odası başkanlık görevini sürdürecek olan değerli kardeşimiz Ali Kamacıoğlu'na başarılar dilerim" dedi.