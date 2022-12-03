Üstel: “Reformu yapacağız dedik, yaptık”

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Güzelyurt’ta bölge sakinleri ile bir araya geldi.

Üstel, dünyanın yeniden şekillenmeye başladığı bir dönemin yaşandığına dikkat çekerek KKTC’nin de artık bu yeni dünya düzeninde hak ettiği yeri alması için Anavatan Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.

"Seçim arifesine girerken bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum” diyerek söze başlayan Ünal Üstel, “2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir değişim rüzgarı estirdik. Bu değişim rüzgarıyla birlikte ulusal davamızda “Artık politika değişikliği yapıyoruz. İki egemen eşit devlet esasına göre görüşmeler yapacağız” dedik. Ardından Maraş açılımını gerçekleştirdik. Uluslar arası camiada bir çok farklı söylemler oldu ama sonuç değişmedi. Türkiye ile birlikte Maraş'ı açtık” dedi.

“Hizmet için geldik”

“Hükümet ne söz verdiyse yaptı” diyen Üstel, icraat ve reformların devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Üstel, “Biz ne söylediysek bu kısa dönem içerisinde hepsini bir bir yaptık. Güzelyurt’a narenciyenin ihtiyacı duyduğu suyun açılışını 15 Kasım’da gerçekleştirdik. Narenciyecimize teşvik verdik, elektrikte sübvansiyon yaptık. Hayvancıya balıkçıya hepsine hibe krediler sağladık. Bu açılımlar devam edecek. Çünkü biz icraat hükümetiyiz. Hizmet için geldik, kesintisiz hizmete devam edeceğiz” dedi.

Üstel, halkın önce Cumhurbaşkanı makamını, ardından da hükümet etme görevini UBP’ye verdiğini anımsatarak, “Hükümet ortaklarımızla birlikte hareket ediyoruz. Şimdi ayni kadro yerel seçimleri de kazanmak için çalışmaktadır” diye konuştu.

“Reformu yapacağız dedik, yaptık”

Hükümetin manifestosunun icraat olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Halkımıza hizmete etmek için, icraat ve reform yapmak için bu görevlere geldik. İlk olarak hiçbir hükümetin cesaret edemediği Belediyeler Reformu’nu hayata geçirmekle işe başladık. 2008 yılından bu yana konuşuldu, biz “yapacağız” dedik. Muhalefet karşı çıktı. Meclis’te sert tartışmalar yaşandı, geri adım atmadık. Hatta konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdılar. Ama ne oldu, yine bizim söylediğimiz gerçekleşti. 18 Belediye ile seçime gidiyoruz. Reform ile güçlü belediyeler yaratmayı hedefledik. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Güçlü belediyeler güçlü KKTC’nin anahtarıdır. Çünkü biliyoruz ki hedeflediğimiz kalkınma hamlesi yerelden başlayacaktır. İşte bu nedenle UBP seçimi kazanacak güçlü adaylarla yola çıktı. Çünkü UBP adayları hizmette yerel, anlayışta evrensel bir vizyonla hareket edecek, kalkınma hamlesini başlatacaklardır”

“Özçınar, Güzelyurt’u Güzelyurt yapan adam”

Hükümetin yerel yönetimler seçimlerinde birlikte yol yürüdüğünü anımsatan Üstel, “18 belediyenin tümüne hizmet etmek istiyoruz ve inanıyorum ki çok büyük oranda da bunu başaracağız. İşte Güzelyurt’a bir bakalım; Başkanımız Mahmut Özçınar bir ekoldür. Güzelyurt’u Güzelyurt yapan kişidir. Güzelyurt’ta eksik kalan ne varsa yeni dönemde bunların tamamlanması için çalışacak, biz de hükümet olarak ihtiyaç ne ise gidereceğiz. Mahmut Başkan’a ben Başbakan olarak ve hükümet ortaklarımız da kefiliz, arkasındayız. Güzelyurt’ta da bir çok bölgede de seçimi kazanacak. Kalkınmanın ilk hamlesini yerel yönetimlerden yapacağız. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” diyerek sözlerini tamamladı.