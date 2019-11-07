Üstel, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Londra’da düzenlenen World Travel Market 2019 Turizm Fuarı kapsamında TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü; görüşmede ülke turizmi ile ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel KKTC’nin bu yıl yeni bir imajla, yeni bir tanıtım kampanyasına çıktığını söyledi ve bu yıl Türkiye’nin desteği ile turizmde daha büyük hedeflere doğru gittiklerini kaydetti.

Ülke turizmi ile ilgili büyük bir organizasyon hazırladıklarını da ifade eden Üstel, önümüzdeki aylarda yapılacak olan organizasyona Ersoy’u da davet ettiklerini ve Ersoy’un da davete icabet edeceğini kaydetti.



TANITIM FİLMİ

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir tanıtım filmi hazırladıklarını da dile getiren Üstel, tanıtım filminin ilkinin İngiltere pazaranına yönelik yapıldığını daha sonra farklı dillerde farklı ülkelere yönelik de düzenleneceğini ifade etti.

Üstel, uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında İngiltere genelinde saygın internet siteleri, yüksek tirajlı gazetelerin siteleri ve İngiltere’nin önde gelen 50 internet sitesinde kasım ayından itibaren görsel ve video gösterimleri ile güçlü bir tanıtım kampanyası yürütüldüğünü de söyledi.

İlk kez bu boyutta büyük çaplı bir çalışma gerçekleştiğini belirten Üstel, dijital medyada yapılan reklamlar ile İngiltere pazarında ülkenin marka bilinirliğinin artmasını ve 2020 turizm yılında İngiltere pazarının büyümesini hedeflediklerini kaydetti.

ERSOY: “KKTC TURİZMİNİN TANITIMI İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK VERİYORUZ”

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise açıklamasında, Türkiye’nin büyük bir tanıtım kampanyasına başladığını ve önümüzdeki yıl bütçelerinin 180 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ersoy, Thomas Cook’un iflası ve Brexit’e rağmen rezervasyonlarda ciddi bir artış olduğunu kaydetti.

Ersoy, “Kuzey Kıbrıs’ın bu yıl başlattığı tanıtım ve pazarlama çalışmaları neticesinde güzel geri dönüşler alındığını ve Kuzey Kıbrıs için 2020 yılı rezervasyonlarının arttığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs’la ilgili güzel bir tanıtım filmi hazırladıklarını dile getiren Ersoy, “Yakın bir tarihte Bakanımız Ünal bey ile bunun tanıtımını yapacağız. Yeni yıldan itibaren de başta İngiltere pazarı olmak üzere çok sayıda ülkede Kuzey Kıbrıs’ın tanıtım filminin yer alması için destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

KKTC turizminin tanıtım ve pazarlama çalışmalarında her zaman işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Ersoy, yeni projelerin de gündemde olduğunu kaydetti.