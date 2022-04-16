Üstel: "Zorbalıklarla KKTC'ye zarar veriliyor"

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, “zorbalıklarla KKTC’ye zarar verildiğini” belirterek, bunların karşısında durmaya devam edeceğini söyledi.

Üstel, elektriğin her vatandaşı ilgilendiren bir konu olduğunu, yapılan bazı tarife değişikliklerinden dolayı bir takım sıkıntılar yaşandığını ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bir takım iyileştirmeler yapılacağını açıklamasının ardından 2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nı imzalamak üzere Ankara’ya gittiğini, hemen ardından ülkede zorbalığın başladığını belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, Üstel, Ada TV'de yayınlanan Gündem Özel isimli programda, “Başbakan gitti ama ülke sahipsiz değil, biz varız” dedi.

“KKTC’ye inanacağız, güveneceğiz ve yaşatılması için mücadele vereceğiz” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlgili sendika bazı bakanlıkların elektriğini kesmeye başladı. Hem de hiçbir hak ve hukuku yokken, üstelik borçları da yokken... Tamamen zorbalık.”

“FARZ EDELİM Kİ BORCU VAR, KESİLMESİ İÇİN BU BİR MAZERET Mİ?”

EL-SEN’e seslenen Üstel, “Siz kim oluyorsunuz ki bu ülkedeki en yüksek makamın, Cumhurbaşkanlığı’nın elektriğini kesiyorsunuz? Farz edelim ki borcu var, kesilmesi için bu bir mazeret mi? Bana göre değil. Bu yaptığınla sadece o makamı yıpratırsın. Bu doğru bir zihniyet değil” ifadelerini kullandı.

“İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK CİDDİ RAHATSIZLIK DUYUYORUM…”

Sadece Cumhurbaşkanlığı’nın değil, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olmak üzere pek çok bakanlığın elektrik enerjisinin kesildiğini, 4 gün boyunca jeneratörlerin çalıştığını ifade eden Üstel, “Bunlar doğru yaklaşımlar değil. İçişleri Bakanı olarak ciddi rahatsızlık duyuyorum. Bu tip zorbalıklara müsaade etmeyeceğim” dedi.

“MAKAMA SAYGILARI OLMALI”

“İnsanların makama saygısı olmalı” diyen Üstel, “Borçları olabilir ama iddia ediyorum ki bakanlıkların borçları yoktur. Yasadışı bir şekilde elektrikleri kesildi. Polise şikayet edildi ve tutuklama gerçekleşti. Çünkü bu hırsızlıktır. Kaçak ve izinsiz bir şekilde elektrik kesiyorlar ve Bakanlık o gün iş yapamıyor. Bakanlığı jeneratöre teslim ediyorsun, iki misli yakıt masrafı çıkarıyorsun” şeklinde konuştu.

“Bu tip zorbalıklarla ülkeye zarar veriyorsunuz, KKTC’ye zarar veriyorsunuz” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En üst makam olan Cumhurbaşkanlığının elektriğini keseceksin, Cumhurbaşkanlığı’nı jeneratörü mahkum edeceksin, 20 bin TL mazot parası verilecek, bilgisayarlar çalışmaz duruma gelecek. Bu saydıklarımın aynısı pek çok bakanlıkta yaşanacak. Bunu yapamazsınız. Bu ülke bizim.”

İlgili sendikanın bu adımları atarak makamlara zarar verdiğini, herkesin bu makamlara saygı duyması gerektiğini yineleyen Üstel, “İçişleri Bakanı olarak bu yasadışı adımların karşısında durmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER REFORMU... "2007'DEN 2022'YE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇALIŞMA DEĞİL Mİ?"

Belediyeler Reformu'na ilişkin soruları da yanıtlayan Üstel, “Reformun yeterince çalışılmadığı” iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Çalışma zemini var. 2007'den 2022'ye kadar yapılan çalışmalar çalışma değil mi? Eğer 14 senenin sonunda hala daha yeterli çalışma yapılmadı diyorlarsa, diyecek bir şeyim yok."

"ÜLKENİN REFORMLARA İHTİYACI VAR, İLK ADIM BELEDİYELERLE ATILACAK"

Ülkenin artık reformlara ihtiyaç duyduğunu, ilk adımı da belediyelerde atacaklarını ifade eden Üstel, "Bunun arkası gelecek" dedi

"ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEYECEK"

Çalışanların özlük haklarına hiçbir şekilde zarar gelmeyeceğini, yeni personel alımının duracağını ifade eden Üstel, "Hiçbir atama liyakatine göre yapılmadı. Çünkü tüzük yok. Biz bu anomalileri gidereceğiz. Ne çalışanın burnu kanayacak ne de belediye kapatacağız" ifadelerini kullandı.