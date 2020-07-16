Uyuşturucu her yerde! 5 genç tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen H.T.(E-27), polislerin kendisine yaklaştığını görmesi üzerine polisten koşarak kaçtığı sırada tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık dört gram ağırlığından hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

Aynı gün saat 21:30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.T. (E-34), tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, ikametgâhında yapılan aramada ise yatak üzerinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipet ve yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur.

Yine dün, saat 08:00 sıralarında, Dörtyol’da polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, M.K.(E-22)’nin kullanımında bulunan araç kontrol maksatlı durdurduğu sırada, adı edilenin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoit türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan H.A.(E-22), R.Ç.(E-27) ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen T.Ş.(E-24) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.