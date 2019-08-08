Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex), Valensiya ürün bedellerine yönelik ödemelere bugün başlanacağını duyurdu.
Cypfruvex’den yapılan açıklamada, 2018-2019 Sezonunda, teslim alınan birinci sınıf Valensiya ürün bedellerinin bakiyesinin,
yüzde 50 ödenmesine bugün başlanacağı belirtildi ve tahsilatın Ziraat Bankası şubelerinden yapılabileceği, kimlik kartı ile
müracaat edilmesi gerektiği kaydedildi.
Valensiya ürünleri bedellerinin ödenmesine başlanıyor
Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex), Valensiya ürün bedellerine yönelik ödemelere bugün başlanacağını duyurdu.
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