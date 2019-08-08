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Valensiya ürünleri bedellerinin ödenmesine başlanıyor

Valensiya ürünleri bedellerinin ödenmesine başlanıyor

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex), Valensiya ürün bedellerine yönelik ödemelere bugün başlanacağını duyurdu.
Cypfruvex’den yapılan açıklamada, 2018-2019 Sezonunda, teslim alınan birinci sınıf Valensiya ürün bedellerinin bakiyesinin,
yüzde 50 ödenmesine bugün başlanacağı belirtildi ve tahsilatın Ziraat Bankası şubelerinden yapılabileceği, kimlik kartı ile
müracaat edilmesi gerektiği kaydedildi.

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