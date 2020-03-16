Varoğlu: "Sağlık Bakanlığı halka kan bağışı çağrısı yapmalı"

Thalasaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Sağlık Bakanlığı’na Thalasaemialıların kan ihtiyacı için halka kan bağış çağrısı yapması ve en kısa sürede gerekli tedbirleri alması için çağrı yaptı.

Varoğlu açıklamasında, “Ülkemizde görülen COVID – 19 vakalarının ardından tüm vatandaşlarımızı bir panik ve korku sarmıştır. Ancak unutmayalım ki, diğer sağlık problemleri, acil durumlar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin tedavileri devam etmekde ve her türlü sağlık ihtiyaçları özellikle kan ihtiyaçları olacaktır” dedi.

Thalasaemialıların temel tedavisi olan kan ihtiyacının bulunulan durum nedeniyle daha da zorlaştığına dikkat çeken Varoğlu, “Kan bankasında hizmetler ayni şekilde sürmesine ragmen bağışçılarımız oraya gidip kan vermekten çekinmektedirler.Bu nedenle kan bağışlarının hastahane dışında düzenlenecek ortamlarda veya kızılay gezici kan bağış otobüsünde bağış yapmalarına imkan verecek çözümler yapılması için çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kan bağış çağrısı yapılmasını isteyen Varoğlu, “Aksi halde, sadece Thalasaemialılar değil ihtiyacı olan kimse kan bulamayacaktır. Bu zor günlerde tedbirlerimizi alarak dayanışmaya devam etmeliyiz” dedi.