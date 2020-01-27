Vefatının 9’uncu yıl dönümünde anılacak

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Kurucu Üyesi Avukat İ. Hakkı Alpagut, vefatının 9’uncu yıl dönümünde gerçekleştirilecek iki etkinlikle anılacak.

GÜKAD organizasyonuyla yarın gerçekleştirilecek ilk etkinlik, saat 12.30’da Yuvacık Kabristanlığı’nda Alpagut’un mezarı başında yer alacak.

Etkinlikte, Alpagut’un kabrine çiçekler bırakılacak ve konuşmalar yapılacak. Günün ikinci etkinliğiyse, saat 13.30’da GÜKAD Lokali’nde yer alacak. Burada da merhum Avukat İ. Hakkı Alpagut için anma etkinliği gerçekleştirilecek.