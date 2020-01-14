Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Başkanı Güven Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün, özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Küçük’ün başlattığı mücadele sonucunda egemen bir halk olduğunu söyledi.

Arıklı, Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, Dr. Küçük’ün başlattığı onurlu mücadelenin, Kıbrıs Türkü’nün geleceğine yön verdiğini, Kıbrıs Türk halkının hakları ve haklı mücadelesi adına atılacak adımlarda daima yol gösterici olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele sonucu Kıbrıs Türk halkı bugün özgür, egemendir” dedi.