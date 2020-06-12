Vergi Sen'in eylemi sona erdi

Vergi-Sen’in, Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesinde personel eksikliği nedeniyle dün başlattığı süresiz grev sona erdi.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı motorlu araçlar birimi Girne şubesinde personel sıkıntısından dolayı dün başlattıkları süresiz grevi, bugün, görev süresi dolan personelin tekrardan gönderilmesiyle askıya aldıklarını belirtti.

Trafik Dairesi yetkililerinin çözmesi gereken sorunu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun çözmeye yönelik adım atmasını olumlu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kuyucuoğulları, sendika olarak kalıcı çözüm üretilmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.