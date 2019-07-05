Vergisiz akaryakıt ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıtın ödendiğini ifade ederek, üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabileceklerini açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“2017-2018 bitkisel üretim sezonu ve 2018 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 725 üreticiye hak edişlerinin %70’lik kısmı olan 9 milyon 500 bin TL yatırılmıştır. Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilirler.”