Video davası ile ilgili gelişmeler

(Kıbrıs Postası - Nadire Bahadi)

Başbakan Ersan Saner ile ilgili internette yayınlanan skandal video ile ilgili Saner’in şikayeti üzerine tutuklanan Pınar Gökmen’in ardından polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa da tutuklandı.

Zanlılar bugün “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Cinsel taciz” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis Ersan Saner’in dün yaptığı şikayet üzerine başlattığı geniş çaplı soruşturması ile ilgili mahkemede verdiği şahadetinde, Ersan Saner’in zanlı Pınar Gökmen ile görüntülü konuşma videosunun içeriğinin değiştirilerek internet üzerinden dağıtıldığı yönünde şikayette bulunduğunu açıklarken, videoda yer alan zanlı Pınar Gökmen’in ifadesinde cep telefonundan silinmiş olduğu tespit edilen videonun zanlı Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa tarafından geri getirtildiğinin söylemesi üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandığını açıkladı.

Polis zanlı Pınar Gökmen’in ifadesinde yer alan ve suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişiyi daha arıyor.

Mahkemede duruşmanın detaylarında yer alan beyanlara göre ise zanlı Pınar Gökmen’in avukatı Kağan Güder, videonun, görüntülerde de yer aldığı şekilde Ersan Saner’in onayı ile çekildiğini iddia ederken, polis şikayetin videonun içeriğinin değiştirildiği yönünde yapıldığını ayrıca videonun ifşa edilmesi ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

6 ADET CEP TELEFONU EMARE ALINDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Abdülkadir Gildir mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’nın 2020 ile 2021 yılları arasında Mağusa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “ Cinsel taciz” suçlarından methalder olduğunu açıkladı.

Gildir, 21 Ekim 2021 tarihinde Başbakan Hamza Ersan Saner’in, zanlı Nil Pınar Gökmen ile internet üzerinden yapmış oldukları görüntülü konuşma videosunun içeriğinin değiştirilip internet üzerinden dağıtıldığına dair şikayette bulunduğunu açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde konu videonun zanlı Gökmen tarafından cep telefonuna çekildiğinin tespit edildiğini kaydeden Gildir, yine mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde zanlı Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’nın ise, zanlı Gökmen’in cep telefonunda bulunan silinmiş video görüntülerinin geri getirilebilmesi için yardım ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis Çavuşu Abdülkadir Gildir, başlatılan tahkikat kapsamında zanlı Nil Pınar Gökmen’in ayni gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını, zanlı Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa’nın ise zanlı Gökmen’in ifadesi ışığında tutuklandıklarını açıkladı.

Zanlı Gökmen’in evinde arama yapıldığını belirten Gildir, evde yapılan aramada 4 adet cep telefonunun tespit edilerek incelenmek üzere emare alındığını ayrıca zanlı Kalaycı ile Sarıboğa’nın da telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Polis Çavuşu Abdülkadir Gildir, zanlı Nil Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’nın itiraf ve beyan nitelikli birer gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Gildir soruşturma ile ilgili 1 kişinin daha arandığını belirterek zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti

Polis Çavuşu Gildir’in şahadetinin ardından söz alan avukatlar Kağan Güder ile Mustafa Kocatürk talep edilen süreye itiraz etmezken polis çavuşuna bazı sorular yöneltti.

Polis Çavuşu Gildir sorulan sorulara yönelik zanlı Gökmen’in, ifadesinde müşteki Hamza Ersan Saner’in video çekilirken rızası olduğu beyanında bulunduğunu, ayrıca Hamza Ersan Saner ile önceden ilişkileri olduğundan da bahsettiğini söyledi.

Gildir ayrıca soruşturma kapsamında, 8 kişiden ifade alındığını ve daha alınması gereken ifadelerin olduğunu da belirtirken, zanlı Gökmen’in söz konusu videonun nerede çekildiğine dair de ifadesinde bilgi verdiğini ve tüm beyan ve iddiaların yanı sıra söz konusu videonun ifşası ile ilgili de detaylı bir soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.

Mahkeme, zanlı Nil Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’nın soruşturma maksatlı 3’er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.