WINPEACE GENÇLİK ÇALIŞTAYI YAPILDI

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile düzenlenen “Winpeace Gençlik Çalıştayı”nın 18’incisi Girne’de yapıldı.



Dernekten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’dan yaşları 15-18 arasında değişen kırk öğrencinin katıldığı çalıştayda, insan hakları, cinsiyet eşitliği, çok kültürlülük, barış kültürü, uyuşmazlığın çözümü, sosyal girişimcilik ve iletişim becerileri üzerinde duruldu.



Workshoplara katılan farklı kültürlerdeki gençler, günümüz dünyasında farklılıkları tanımayı ve farkında olmayı, empati kurmayı, şiddet olmadan, cinsiyet eşitliği ilkelerini ve insan haklarını takip ederek, sorunları çözerek bir barış kültürü oluşturmanın yaratıcı yönlerini öğrendiler.



Çalıştay sonunda yaratıcı projelerle sunumlar gerçekleştiren gençler, kamptan dostluklar kurarak ayrıldılar.



KAYAD açıklamasında, çalıştayın gerçekleşmesine katkıları için

Sivil Alan’a teşekkür edildi.