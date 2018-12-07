Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni etkisi altına alan yağışlı havanın bugün ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Ülkemizde hafta başı başlayan ve sel felaketine de sebep olan şiddetli yağışlar dün akşam da ülkede etkisini gösterdi.

Meteoroloji Dairesi de sağanak yağmurun bugüne kadar devam edeceğini açıklamıştı. Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar şiddetli olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.