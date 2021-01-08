Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi yarın akşam saatleri ile Çarşamba ve Perşembe günü yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 9- 15 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli, periyodun son günleri alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu, Pazar, Pazartesi ve Salı günü parçalı zaman zaman bulutlu, Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Cuma günü ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23, periyodun son günleri ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, periyodun son günleri ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.