Yangın nedeniyle mesajlar yayınlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu,Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangın nedeniyle, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sucuoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde etkili olan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında ağaçlarla birlikte ciğerimiz, yüreğimiz yanmıştır.

Öncelikle Kalkanlı ve Tepebaşı bölgesindeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz mümkün olan en kısa zamanda kimsenin zarar görmeden ve daha geniş alana sıçramadan yangının tamamen kontrol altına alınabilmesidir.

Yangının kontrol altına alınması için, en zor günümüzde her zaman yanımızda bulunarak ülkemizi yalnız bırakmayan ve bölgeye yangın helikopteri temin eden Anavatan Türkiye’ye, canla başla yangına müdahalede bulunan bölge halkına, itfaiye, sivil savunma,belediye ekiplerine ve askerlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.”

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “büyük bir üzüntü içinde” olduklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangın dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Dün ülkemizde çıkan yangın dolayısı ile gün boyunca zor anlar yaşadık.Sıcakların artması ile birkaç gündür farklı farklı bölgelerde talihsiz yangın olayları meydana geldi. Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde yaşanan yangın, ne yazık ki büyük bir tahribata yol açtı.

Rüzgarında etkisi ile bir anda büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangında, çevremiz, yaban hayatı ve ağaçlarımız yanarak zarar görmüştür. Bu durum karşısında büyük bir üzüntü içindeyiz. Tek tesellimiz kimsenin canına zarar gelmemiş olmasıdır.

Her zaman olduğu gibi bu üzücü günümüzde de yanımızda olarak yangın helikopterlerini gönderen Anavatanımız Türkiye’ye de teşekkür ederim.

Yangına müdahale etmek için bireysel iş makinelerini seferber eden vatandaşlarımıza, itfaiye, sivil savunma ve askerimize ise göstermiş oldukları üstün gayret ve özveri nedeni ile şükranlarımı sunarım.

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ODTÜ Kampüsündeki öğrencilerimiz ve Kalkanlı Yaşam Evinde bulunan yaşlılarımız yangın dolayısı tahliye edilerek zor anlar yaşamışlardır. Umarım bir kez daha böylesi üzücü felaketleri yaşamayız. Tüm bölge insanımıza ve halkımıza geçmiş olsun.”