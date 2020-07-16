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Yangın söndürme helikopteri KKTC’de

Yangın söndürme helikopteri KKTC’de
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangın helikopterinin ülkemize geldiğini duyurdu. Oğuz  paylaşımında:

“Ülkemizin orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopteri talebimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ülkemize konuşlandırılmıştır. Bize bu imkanı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay’a T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerimi sunarım.’ dedi.3w21

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 15:57
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YORUMLAR
Özer Kaan
Özer Kaan - 11 saat Önce

1yıllık Maliyeti nedir? Masrafını kim karşılayacak? ONları da yazsaydınız helebarı!

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