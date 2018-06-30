"YANGINA TÜRKİYE'DEN TALEP EDİLEN HELİKOPTERLERLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yamaçköy’de bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına Türkiye’den talep edilen yangın helikopteriyle müdahale edilmeye başlandığıni açıkladı.

Şahali, Yamaçköy’deki yangının yanı sıra Sipahi'de de yangın çıktığını belirtti.

Bakan Şahali, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’den talep edilen 3 helikopterin yola çıktığını ve bir tanesinin yangına müdahale etmeye başladığını kaydetti.



Yangına Orman Dairesi ekipleri ile İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de müdahale ettiğini kaydeden Şahali, su tankeri, dozer ve kepçe sahibi vatandaşlara çağrıda bulunarak yangını söndürme çalışmalarına katılmasını istedi.



Bakan Şahali, sivil unsurların, özel şahısların desteğine ihtiyaç olabileceğini belirtti.

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Bu arada polisin konuya ilişkin ikinci açıklamasında, Yamacköy'deki yangın, arazinin sarp ve dik oluşundan dolayı yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Açıklamada, yangına, Türkiye'den helikopterlerin yanısıra polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı ve Geçitkale Belediyesi'ne ait su tankerleriyle müdahale ediliyor.