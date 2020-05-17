Yangınlar hız kesmiyor...

Gazimağusa’da İkibuçuk Mil bölgesinde “çöplük yolu” olarak bilinen yol civarında çıkan yangında 180 civarında ağaç zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, “çöplük yolunda” tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında İlkay Gilanlıoğlu’na ait 2 ceviz ağacı, 160 adet badem ağacı kısmen, bin 500 metre civarında sulama borusu ise tamamen yandı; İzzet Gilanlıoğlu’na ait 10 adet zeytin, 6 asma, 1 nar, 2 incir ve 1 badem ağacı kısmen zarar gördü, 20 adet sulama borusu tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AVTEPE’DE YANGIN…

Avtepede ise, Medoş Lalesi bölgesinde tarla içerisinde çıkan yangında, 5 harnup, 2 zeytin, bazı sulama ve elektrik malzemeleri yandı. Yangının muhtemelen sulama için çalıştırılmış jeneratörün egzozundan çıkan kıvılcımların tarla içerisindeki otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirtildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.



BÜYÜKKONUK – YEDİKONUK ANAYOLUNDA YANGIN…

Büyükkonuk-Yedikonuk anayolu civarında çıkan yangında ise, Salih Kavunoğlu'na ait üç buçuk dönüm tarla içerisindeki biçilmemiş arpa tamamen yandı. Çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL…

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, dün 06:00 ile bugün 06:00 arasında yapılan denetimlerde, 12 kişinin 22:00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 9 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK…

Lefkoşa’da Altunçay isimli market çalışanı, 9 Mart ile 20 Mart arası çalıştığı marketten para çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanan M.A’nın (E-19), markette satışını yaptığı bazı malları daha sonra iptal edip kasadan 398,75 TL çaldığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ BALIK AVLANMAK…

Bafra Turizm Bölgesi’nde dün gece yarısı, isimlerinin başharfleri M.A (E-27), E.M (E-28), M.M.H (E-34), M.A.İ (E-39) ve M.M.H (E-29) olan beş kişi, yasaklanmış bir yöntem olan, cep telefonu ışığı ve zıpkın kullanarak balık avladığı gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.