Yarkıner: “Yaşam konteynerlerinin proje ve teknik şartname olmaksızın yapılması ürün güvenliği açısından riskli"

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, deprem bölgesine gönderilecek yaşam konteynerlerinin proje ve teknik şartname olmaksızın yapılmasının ürün güvenliği açısından risk olduğunu kaydetti.

Bin adet konteynerin güvenli kullanım şartlarında depremzedelere ne zaman teslim edileceğini soran Yarkıner, “Bir kez daha düşünün: yerel ekonomiye katkı mı yoksa ihtiyaç duyulan güvenlikte ihtiyaç duyulan zamanda ve ihtiyaç duyulan yerde depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak mı?” dedi.

Ayer, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi yerleşkesi inşaatının devam etmesinin israf olacağını, buna ihtiyaç bulunmadığını söyleyerek, “Eğer bu şekilde devam etme konusunda ısrar edilecekse gayrı yasal bu inşaatın yapılmasına izin verenler hakkında görevi ne olursa olsun yasal işlem başlatılmalı” ifadesine yer verdi.

Kıb-Tek’le ilgili de değerlendirmede bulunan Yarkıner, “AKSA ile devam edeceğiz” açıklaması yerine “Serbest rekabet koşullarında ihale sürecini başlatıyoruz” şeklinde bir açıklama yapılması gerektiğini ifade ederek, Makina Mühendisleri Odası olarak Teknik Şartnameye destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kıb-Tek’in özel sektörle imzaladığı sözleşmede kiralanan kapasite kadar hizmet alınmadığını savunan Yarkıner, aradaki farkın hesaplanıp ilgili şirketten alınmasını talep etti.

2015 yılında imzalanan sözleşmede kurulum bedeli olarak fazla ödeme yapıldığını da savunan Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, bu ücretin de hesaplanarak geri alınmasını istedi.

Yakıt sarfiyat miktarının yeniden kontrol edilmesini talep eden Ayer Yarkıner, fazla yakıt bedeli ödendiğini savundu, bu ücretin de geri alınmasını talep etti.

Mevcut yönetimin hali hazırda 50 MW enerji kiralaması için 2 Milyon USD ödediğini kaydeden Ayer Yarkıner, “Kapasite mukayesesi yaptığımızda 6 misli daha fazla ücret ödüyoruz. Dünyanın en pahalı kira sözleşmesinde birincilik KKTC’nindir ” dedi.

Kıb-Tek’te denetim ve şeffaf yönetim için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep eden Yarkıner, “Jeneratörler tedarik edildiği günden beridir kapasiteye uygun üretim yapmamıştır, sebepleri soruşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Elde edilecek gelirle Kıb-Tek’i geri kazanabiliriz” diyen Ayer Yarkıner, bu şekilde kendi kendine yeten bir ülke haline gelinebileceğini, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de eldeki imkânlarla yapılabileceğini kaydetti.

Karayollarıyla ilgili de değerlendirme yapan; tekerlekli araçlarla ilgili mevzuatın çağdışı kaldığını belirten Yarkıner, şöyle devam etti:

“Güvenlik standartları belirsizdir. İhtiyaç duyulan regülasyonlar ilgili bakanlıkta mevcuttur. Bunların yasal hale getirilerek güvenli yol denetimleri ve trafiğe uygunluklarının araç muayene istasyonlarında denetlenmesi gerekmektedir. Bu sorun araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ile giderilmez. Hem KIB-TEK hem de Araç Muayene istasyonlarının özelleştirilmeleri Kamu zararına bir faaliyettir.”