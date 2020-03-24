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Yasağı ihlal eden 28 kişi tutuklandı

Yasağı ihlal eden 28 kişi tutuklandı
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Polis tarafından ülke genelinde bugün  gerçekleştirilen denetimler sonucunda mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 28 kişi tutuklandı.
Polis açıklamasında, Bakanlar Kurulu tarafından kısmi  sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından,  bugün gerçekleştirilen denetimlerde  tutuklanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
 

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