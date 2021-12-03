YDP, “Aday Adayları Tanıtım Şöleni”ni iptal etme kararı aldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), bazı partililerin Kovid-19 ve temaslı olması nedeniyle, 5 Aralık Pazar günü yapmayı planladıkları “Aday Adayları Tanıtım Şöleni”ni iptal ettiklerini duyurdu.
Öztürk, “23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Erken Genel Seçimi ülkemiz ve bizim için çok önemlidir. Bu seçime topyekûn sağlık kurallarına riayet ederek hazırlamalıyız. Ayrıca, Aday Adayı arkadaşlarımızın 12 Aralık’ta yapılacak olan önseçim için sağlıklı ve güvende kalmaları çok önemlidir” ifadelerinde bulunarak, “Dolayısıyla 5 Aralık Pazar günü yapmayı planladığımız Aday Adayları Tanıtım Şölenini iptal etmeye karar vermiş bulunmaktayız” dedi.