YDP: "Doğuş Derya hükümeti baypas etti"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, CTP Milletvekili ve Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Doğuş Derya'nın askerlik değişiklik yasa tasarısı konusunda hükümeti bay pas ettiğini savundu.

Büyükyılmaz, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir müddetten beri kamuoyunu yakından meşgul eden Vicdani ret yasa tasarısı, gerek Sayın Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın ve gerekse Sayın Başbakanın “Acil değil. Sırası geldiğinde komitede görüşülecek” mealindeki açıklamaları ile gündemden kalkmıştı.

Ne var ki Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komite Başkanı Doğuş Derya hiç kimse ile istişare yapmadan tamamen kendi yetkisini kullanarak bu yasa tasarısını gündemin önüne almış ve görüşmeye başlamıştır.

Oysa ilgili komitede sırasını bekleyen, İvedilik almış bir çok önemli yasa beklemektedir. Hal böyle iken Komite Başkanının Koalisyon ortaklarından birisi olan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ı ve Başbakan Tufan Erhürman’ı bay pas ederek bu yasayı ön sıraya alması kafalarda ciddi soru işaretleri yaratmıştır.

Meclis Komitesinde İvedilik almış yasa tasarıları şunlardır; 2 adet Uluslar arası anlaşmanın onaylanması yasa tasarısı, Yabancılar Değişiklik Yasa tasarısı, Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı, İç Tüzük Değişiklik Yasa Tasarısı, Taşınmaz Mal Yasa Tasarısı, 3 adet Üniversite izin Yasa Tasarısı, Elektronik Haberleşme Yasa tasarısı, Bilişim Suçları Yasa Tasarısı, Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa tasarısı, Barış Harekatından Önce Yabancıların Sözleşme İle Aldıkları Taşınmaz Mallar Yasa Tasarısı, Askerlik Yasa Tasarısı (Vicdani ret) ve Seçim ve Halk Oylaması Yasa Tasarısı.

Görüldüğü gibi Vicdani Ret ile ilgili Yasa Tasarısı Komitede bekleyen 16 Tasarı içerisinde 15. Sıradadır. Ve İvediliği de yoktur. Hal böyle iken Komite Başkanı 15. Sıradaki yasa tasarısını en öne alarak komitede görüşmeye başlamıştır.

YDP olarak Vicdani Ret meselesi konusunda ki duruşumuz bellidir. Ama demokratik ortam içerisinde bu konunun görüşülmesine ve tartışılmasına karşı olmadığımızın altını bir kez daha çizerek diyoruz ki; Ülkede bu kadar sorun varken ve Komitede bekleyen bu kadar önemli yasa var iken Sayın Komite Başkanının ideolojik görüşlerine uygun olduğu için bu tasarıyı gündemin ilk sırasına alması kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu duruma öncelikle diğer Komite üyeleri, sonra Hükümet ortakları cevap vermek durumundadır.”