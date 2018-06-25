YDP GENEL BAŞKANI ARIKLI ERDOĞAN’I KUTLADI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutladı.

Yazılı açıklama yapan Arıklı, “Türkiye’mizdeki seçimler olgunluk içerisinde, dünyaya örnek şekilde tamamlanmıştır. Erdoğan, Türkiye'nin yeniden lideri olmuştur. Kendisini ve partisini canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC'nin ayrılmaz bağı olduğunu belirten Arıklı, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman bizlerin yanındadır. Yanımızda olmaya da devam edecektir. Güçlü bir lider olan Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteği hepimiz yakından biliyoruz. Türkiye’mize hayırlı olsun" dedi.

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Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 22:48