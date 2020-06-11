YDP'nin açtığı dava süresiz ertelendi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalmasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı görüşen Anayasa Mahkemesi, davayı kararı için süresiz erteledi.

Davayla ilgili kararın ne zaman açıklanacağı, daha sonra duyurulacak.

Anayasa Mahkemesi’nde bu sabah 09.30’da başlayıp, 13.15 sıralarında tamamlanan oturum sonrası YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı basına açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Anayasa Mahkemesi’nin bugün tarafları dinleyip belge ve bulguları aldığını ve davayı karara bıraktığını söyledi. Arıklı, mahkemenin bu sürede gerekçeli kararını hazırlamasının beklendiğini ifade etti.

Arıklı, “Bize göre biz oldukça haklıyız, çünkü Meclis, Anayasa’nın kendisine vermediği bir yetkiyi kullanmıştır” ifadelerini kullanarak, Meclis’in görev ve yetkileri arasında, Anayasa’yı yorumlama veya Anayasa’nın belli bir maddesini kendi düşüncesi ve iradesine göre düzenleme veya boşlukları doldurma yetkisi bulunmadığını kaydetti.

Anayasa’yı yorumlama yetkisinin sadece Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu kaydeden Arıklı, Anayasa Mahkemesi’nin kendilerini haklı bulacağına inandığını söyleyerek, Anayasa’nın ilgili maddelerini yürürlüğe koyarak Cumhurbaşkanı vekilinin göreve devam etmesi ve 45 gün içinde seçimlerin yapılması yönünde karar üreteceğini düşündüklerini aktardı.

Arıklı, bu yönde çıkacak bir kararın Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletilmesini ve bundan sonraki sürecin de YSK tarafından yürütülmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi, koronavirüs nedeniyle Meclis Genel Kurulu’unda 19 Mart’ta 41 evet ve 2 ret oyuyla ve oy çokluğuyla 11 Ekim’e ertelenmiş, eğer olacaksa ikinci turun 18 Ekim’de yapılmasına, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam etmesine karar verilmişti.

Karara Genel Kurul’da karşı çıkan YDP, 27 Nisan’da Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalamıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 15:12