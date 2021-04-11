YDP seçmeni yeniden Arıklı dedi

Yeniden Doğuş Partisi 3.Olağan Kurultayında üyeler Erhan Arıklı ile devam dedi.

Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı, üyelerin yüzde 51.58’inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Kıran kırana geçen seçim heyecanında Bertan Zaroğlu yüzde 47.47 oy oranında yer aldı.

Toplamda 4130 oyun sayıldığı kurultayda Arıklı 2120, Zaroğlu ise 1951 oy aldı. 39 oy geçersiz sayıldı.

Arıklı, toplamda 169 oy farkla yeniden YDP Başkanı oldu.

Arıklı gergin bir kampanya olduğunu söyleyerek başabaş bir yarış geçtiğini söyledi.

Bunda en büyük etkenin hava şartları olduğunu ve katılımın az olduğunu katılımın daha yüksek olduğu takdirde oy oranının da yüksek olabileceğini belirtti.

Yarından itibaren seçim için hazırlıklara başlayacağını ifade eden Arıklı, YDP'nin seçimlerin en iddialı partisi olacağını kaydetti.

Partide ayrılıklar beklemediğini vurgulayan Arıklı: "Biz kardeşiz. Bizden ayrılık ve bölünme bekleyenler avucunu yalar" dedi.

Arıklı: "Kurultayda büyük bir tecrübe kazandık, bunu seçimlere de inşallah yansıtacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 00:59